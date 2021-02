Števerjan 2, Sovodnje 4, Doberdob 8

V Števerjanu, Sovodnjah in Doberdobu se je lani skupno rodilo le štirinajst otrok, sicer zaradi zelo nizke rodnosti že nekaj let upada tudi skupno število prebivalcev. Novorojencev je pač premalo, da bi bil naravni prirastek pozitiven, obenem se v tri občine tudi priseli zelo malo ljudi.

»V zadnjih letih so se rojevali po tri, štirje otroci, medtem ko smo lani našteli le dve rojstvi. Seveda se negativen trend že pozna tudi pri vpisih v naš vrtec in osnovno šolo. V šolskem letu 2021-2022 bo v prvem razredu števerjanske osnovne šole pet otrok, medtem ko sta se v vrtec vpisala samo dva otroka,« pojasnjuje števerjanska županja Franca Padovan, ki je še kako zaskrbljena tako za šolo kot za vrtec. »Ob tako nizkih številkah ohranitev vrtca ni samo po sebi umevna,« pravi županja, po besedah katere števerjanska občina – kot tudi druge – nima pravih pristojnosti, da bi lahko pomagala mladim parom, ki si hočejo ustvariti družino. »Trudimo se z vrtcem in šolo, za obiskovanje jasli v drugih občinah pa družine lahko zaprosijo za prispevek Deželo FJK,« pravi Franca Padovan.Ob koncu lanskega leta je bilo v števerjanski občini 745 prebivalcev. Pred desetimi leti jih je bilo na podlagi popisa zavoda Istat 798, leta 2001 jih je bilo 821, leta 1991 pa 835. Pred štiridesetimi leti – leta 1981 – je imela števerjanska občina kar 884 prebivalcev.

Vse nižjo rodnost beležijo tudi v sovodenjski občini, kjer so se med lanskim letom rodili le štirje otroci, kar je precej manj v primerjavi s prejšnjimi leti, ko je bilo v povprečju po deset novorojencev.V sovodenjski občini lani niso razdelili vseh kuponov za hrano, ki so bili po začetku pandemije na voljo občanom v stiski, zato so se po besedah občinske odbornice Ljubice Butkovič odločili, da nekaj denarja namenijo družinam z otroki v obliki prispevka za nakup plenic. Sovodenjski občinski upravitelji se seveda zavedajo, da tovrstna pomoč ni dovolj, po drugi strani poudarjajo, da gre za izraz pozornosti do mladih parov, za katere je v koronačasu še težje si ustvariti družino.V sovodenjski občini je bilo ob koncu lanskega leta 1689 občanov, ob štirih rojstvih je bilo kar 21 smrti. Pred desetimi leti je bilo v sovodenjski občini 1727 prebivalcev, pred dvajsetimi jih je bilo 1722, pred tridesetimi 1767 in pred štiridesetimi 1747.

V matično knjigo doberdobske občine so lani vpisali osem otrok, medtem ko je bilo smrti dvanajst. V Doberdobu se z demografskim padcem soočajo že vrsto let, zaradi česar upada tudi skupno število prebivalcev. Ob koncu lanskega leta je bilo v doberdobski občini 1351 prebivalcev, medtem ko jih je bilo pred desetimi leti 1441, pred dvajsetimi 1410, pred tridesetimi 1422 in pred štiridesetimi 1417. Doberdobski župan Fabio Vizintin ob ugotovitvi, da občine nimajo velikih pristojnosti za zagotavljanje pomoči družinam, poudarja, da bi morale deželne in državne oblasti čim prej sprejeti ustrezne ukrepe za zaustavitev demografskega padca. V zadnjih letih je bilo izplačanih nekaj enkratnih prispevkov ob rojstvu novorojencev, vendar gre za kapljo v morju potreb, ki jih dandanes imajo družine.