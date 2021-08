Števerjanci gredo na Linhartovo srečanje

Dramska družina števerjanskega društva F.B. Sedej bo tudi letos nastopila na Linhartovem srečanju. Selektor 59. Linhartovega srečanja, režiser Miha Golob, je na zaključni festival, ki bo med 23. in 25. septembrom v Postojni, na tekmovalni program festivala uvrstil osem predstav, med katerimi je zbadljiva komedija Ime, produkcija števerjanske dramske družine iz leta 2019. Odrsko delo je prosto povzeto po literarni predlogi komedije Le prénom, katere avtorja sta Matthieu Delaporte in Alexandre de La Patellière.

Med 32 prijavljenimi predstavami so se na festival v Postojni, ki velja za največji praznik ljubiteljskega gledališča v Sloveniji, uvrstili še Teater JJ – Kulturno društvo Janez Jalen Notranje Gorice z delom Pokovka (Ben Elton), KD Igralske skupine pri Gledališču Toneta Čufarja Jesenice z delom Fetiš na puter (Nika Brgant, Sašo Dudič, Gregor Robič), KD Loški oder Škofja Loka z delom Antigona v New Yorku (Janusz Glowacki), KUD Vesel Teater Dolenjske Toplice z delom Trgovina s samomorilskimi pripomočki (po literarni predlogi Žige Valetiča), Kripl teater – KD Svoboda osvobaja Slovenske Konjice z Božansko komedijo (po predlogi Isidora Štoka), KD Igralske skupine pri GTČ Jesenice z delom Vozi miško (Dušan Kovačević) in Šentjakobsko gledališče Ljubljana z delom Resno moteni (Laurent Baffie).

Selektor je v spremljevalni program festivala za zaključno predstavo festivala predlagal PelikanaAugusa Strindberga v izvedbi Šentjakobskega gledališča Ljubljana.