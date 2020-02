Števerjanci se prvič odpravljajo tudi v Gorico

Pustarji iz števerjanskega kulturnega društva Briški grič se bodo letos prvič udeležili tudi goriškega pustnega sprevoda, ki bo v nedeljo, 16. februarja. »Vozove gradimo nekaj več kot dvajset let, vendar se doslejše nismo udeležili goriškega pustnega sprevoda. Letos smo se končno odločili, da gremo tudi v Gorico, tako da moramo seveda pohiteti z delom,« so nam povedali iz števerjanskega pustnega tabora. Skupno čaka pustarje iz društva Briški grič kar pet sprevodov; po Gorici se bodo odpravili v Šempeter v soboto, 22. februarja, in v Sovodnje v nedeljo, 23. februarja. Zatem bo poleti na vrsti pustni sprevod v Gradežu, ki je v zadnjih letih med pustnimi navdušenci vse bolj priljubljen zaradi izredno razposajenega vzdušja; Števerjanci se bodo za zaključek septembra udeležili še krminskega praznika grozdja, na katerega so se prvič odpravili pred štirimi leti. Člani društva Briški grič so svoj voz začeli graditi takoj po novem letu; sočasno se je začelo tudi šivanje oblek. Ob vozu bo rajalo šestdesetmaškar, tako da imajo kar nekaj dela tudi s pripravo oblek. Ker so Števerjanci posebno pozorni na okolje, se bo skrb za ohranjanje narave zrcalila tudiv njihovem vozu, s katerim bodo opozorili na zelo pereče okoljsko vprašanje...