Števerjanska občina spet odprta

Z današnjim dnem bo števerjanska občinska hiša spet odprta, potem ko so jo v prejšnjih dneh zaprli, saj je bila med občinskimi uslužbenci potrjena okužba z novim koronavirusom. »Ostali občinski uslužbenci in člani občinskega odbora smo opravili testiranje in vsi smo negativni,« je včeraj sporočila števerjanska županja Franca Padovan in pojasnila, da bo danes občina odprta po običajnem urniku. Po ugotovitvi okužbe so poslopje razkužili, tako da je povsem varno. »Kdor mora na občino, se pred tem mora najaviti na telefonsko številko 0481-884135,« še opozarja županja.Okužena oseba je bila na bolniškem dopustu od prejšnjega torka, ko je opazila prve simptome bolezni. Družinski zdravnik jo je nato napotil na bris, ki je v četrtek popoldne pokazal pozitiven rezultat. Sledili sta odreditev zaprtja občinske stavbe in razkužitev prostorov.V števerjanski občini se je v zadnjih dneh znižalo število občanov, ki so okuženi s koronavirusom. Pred dvema tednoma je bilo v občini približno petnajst primerov okužbe, medtem ko je bilo trideset občanov v izolaciji. Večina izmed okuženih je okrevala, tako da zdaj imajo v števerjanski občini le še tri okužene občane in tri v izolaciji.

