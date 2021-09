Število šakalov se veča, volk še ni stalno prisoten

Na Krasu se veča število šakalov, medtem ko je prisotnost volka zaenkrat še občasna. Da bi bolje spoznali značilnosti teh dveh vrst plenilcev, so minulo sredo na dvorišču kulturnega društva Danica na Vrhu izpeljali javno srečanje, na katerem je predaval naravoslovec in predsednik kraškega lovskega okrožja Saimon Ferfolja. Večer sta organizirala Gospodarska zadruga Brajda Vrh in Kulturno društvo Danica v sklopu cikla Jesenski večeri v Brajdi.

Tako šakali kot volkovi spadajo v družino psov; volk je njihov največji predstavnik, v Italiji jih skupno živi med 1500 in 2000. V Sloveniji je približno 100 volkov, ki naseljujejo predvsem Notranjsko in Kočevsko. V naših krajih volkovi še niso stalno prisotni, vsekakor pa jih je občasno mogoče opaziti. Marca so triletnega volka povozili na cesti v Dolu. Pri nas je veliko bolj razširjen šakal; gre sicer za zaščiteno vrsto, zato je lovci ne smejo loviti. Prve osebke so na Tržaškem in Goriškem opazili že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, nakar so leta 2005 potrdili prisotnost reproduktivnih parov. Trenutno je v Furlaniji - Julijski krajini med 150 in 200 šakalov. Kako pa ločimo volka od šakala? Na pogled je šakal podoben volku, vendar je precej manjši in tudi barva kožuha je različna: šakalov kožuh ima več oranžnih odtenkov, medtem ko je volk bolj sive barve. Po barvi kožuha lahko šakal spominja na lisico, od katere ga še najlaže razlikujemo po barvi uhljev: hrbtna stran uhljev pri šakalu je vedno rjava, medtem ko je pri lisici črna.