»Šticanje« jih je povezalo

»Šticanje« pirhov je v nedeljo povezalo Štandrežce. Društvo Oton Župančič je v prejšnjih dneh pozvalo člane in domačine nasploh, naj se posnamejo oz. fotografirajo med tradicionalnim velikonočnim običajem. Vaščani so nekoč »šticali« pirhe (v raznih drugih vaseh bi rekli »šicali«) na dvorišču gostilne Turri, tokrat pa so zaradi omejitev premikanja kuhana jajca ciljali kar na domačem dvorišču.

V društvu Oton Župančič so z odzivom zelo zadovoljni; fotografije in posnetke, ki so jih objavili na društveni Facebook strani in na strani Štandrci na Facebooku, so prejeli iz vseh predelov vasi, od Klanca in Placa, vse do Brajde, Pilošča, Jeremitišča in Rojc. Posnetke so objavili tudi Štandrežci, ki živijo na Vrhu in v Gorici, sicer so se med »šticanjem« fotografirali Čepulini, Drbantovi, Vukovi, Žefi, Kumeti, Peterini, Brajnikovi in razni drugi domačini. V prihodnjih dneh se bodo odborniki društva Oton Župančič sestali prek videokonference in se pogovorili o počastitvi 25. aprila, dneva osvoboditve.