Štiri igrišča bodo »zelena«

Goriška občina bo vložila 425.000 evrov v nove namakalne sistem za štiri nogometna igrišča, in sicer na Rojcah, v Podturnu, v Stražcah in v Štandrežu. »V današnjih časih je šport še toliko bolj potreben, še zlasti za mlade, zaradi tega smo se odločili za naložbo v naša nogometna igrišča,« poudarjata goriški župan Rodolfo Ziberna in občinski odbornik za šport Stefano Ceretta.Občinski odbor je pred nekaj dnevi sprejel sklep, s katerim je prižgal zeleno luč za posodobitev namakalnih sistemov štirih igrišč. »Odobrili smo študijo tehnično-ekonomske izvedljivosti, ki jo je izdelalo podjetje Scarabelli Irrigazione iz kraja Granarolo dell’Emilia pri Bologni. Gre sicer za prvi sklop del, ki mu bo sledil še drugi. Dela bi se morala začeti pred nekaj meseci, vendar je prišlo do težav s podražitvijo cen, zaradi česar smo morali načrt nekoliko spremeniti. Ob razpoložljivosti finančnih sredstev so se ne nazadnje pomanjkanju materiala in visokim cenam pridružile še težave, vezane na podražitev energentov,« pojasnjuje Ceretta.