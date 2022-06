Štiri stanovanja za matere z otroki

V zavodu Contavalle v Gorici so predali namenu štiri nova stanovanja v drugem nadstropju poslopja, v katerih bodo zagotavljali zatočišče materam z mladoletnimi otroki, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči socialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja.

Dela spadajo v obsežnejši obnovitveni poseg, ki se je začel pred približno tremi leti, in so vredna 170.000 evrov. Večji del potrebnega zneska (165.000 evrov) so krili s sredstvi iz sklada osmih tisočink za katoliško Cerkev. Ostalih pet tisoč evrov je prispevala sama Fundacija Contavalle, ki upravlja poslopje, v katerem imajo svoj sedež razne dobrodelne organizacije. Obnova štirih stanovanj je skupno trajala šest mesecev; načrt je pripravila inženirka Giulia Barazza, za obnovo je bilo zadolženo gradbeno podjetje Goni.