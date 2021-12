Štiri točke kulturne dediščine zaživele v digitalni obliki

Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina je te dni uspešno zaključil obsežen projekt digitizacije spomenikov kulturne dediščine in razvoja novih turističnih produktov, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. »Grad Rihemberk, grad Vipavski Križ, rimska utrdba Kastra in Solkanski most so v okviru projekta dobili sodoben digitalni zapis, z vzporedno razvitimi digitalnimi orodji in izvirnimi turističnimi produkti pa tudi nove vsebine in priložnosti za privabljanje obiskovalcev,« pojasnjujejo v omenjenem zavodu.

Že prijavo na razpis je zavod zasnoval tako, da bi bili končni rezultati kar najbolj uporabni za promocijo turistične destinacije. V sodelovanju z novogoriško družbo Arctur so bile nato lani digitalno posnete vse izbrane točke kulturne dediščine in izdelani 3D modeli vseh štirih objektov.Po kakšnem ključu so v ožji izbor prišli ravno Grad Rihemberk, grad Vipavski Križ, rimska utrdba Kastra in Solkanski most? Zaradi razpisnih pogojev so morale biti izbrane točke kulturne dediščine registrirane kot kulturni ali tehniški spomeniki. V Zavodu za turizem nadalje pojasnjujejo, da so izbrali objekte, ki predstavljajo ali simbolizirajo zgodovinske prelomnice na tem območju: Grad Rihemberk kot rezidenca plemiške rodbine Lanthieri in simbol razvoja kmetijstva v tem delu doline, Vipavski Križ kot prvo mesto s pravicami prirejanja sejmov ter s tem gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline, rimska utrdba Kastra kot največja takratna vojaška naselbina in prizorišče zgodovinsko prelomne bitke ter Solkanski most, svetovna tehniška znamenitost na zgodovinsko pomembni Bohinjski železniški progi.V projektu so torej nastali štirje kratki promocijski filmi, ki v središče postavljajo naštete znamenitosti, 3D modeli gradov Rihemberk in Vipavskega Križa so bili na osnovi znanih dejstev in hipotez obogateni z digitalnimi rekonstrukcijami njunega nekdanjega izgleda. Poleg objektov kulturne dediščine imajo glavno vlogo namišljene zgodovinske osebnosti: v gradu Rihemberk je to grofica Eleonora Rihemberška, v Vipavskem Križu nekdanji grof, v utrdbi Kastra rimski vojak in ob Solkanskem mostu strojevodja, ki naj bi prvi zapeljal vlak čez most. Ob vseh štirih objektih, zajetih v projekt, so bile postavljene table s QR kodo, preko katere obiskovalec dostopa do posebne spletne aplikacije. Z njeno pomočjo si lahko s pametnim telefonom ogledamo 360-stopinjski posnetek digitiziranega objekta in pri obeh gradovih, Rihemberk in Vipavski Križ, tudi rekonstrukcijo njunega nekdanjega izgleda. »Poleg tega dobimo vse osnovne informacije o objektih, si ogledamo filme in se seznanimo z doživetji, ki ponujajo še veliko več. Spletna aplikacija z zemljevidom vseh digitiziranih točk vabi k obisku celotne destinacije, je brezplačna in na voljo vsakomur, ki odčita QR kodo,« pojasnjujejo v Zavodu, kjer nameravajo aplikacijo razvijati naprej, dodajali bodo nove točke zanimive kulturne dediščine, razmišljajo po tudi o razvoju dodatnih funkcionalnosti.