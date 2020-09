Štiri ženske več let goljufale zavod INPS

Ob zaključku preiskave, ki se je začela junija, so karabinjerji iz videmskega oddelka NAS ovadili štiri ženske zaradi goljufije. Ženske, ki so stare od 37 do 57 let in so bile z različnimi vlogami zaposlene na turistični kmetiji Silicanum v Gorici, so po besedah preiskovalcev zavodu Inps vročale lažna potrdila o opravljenih delovnih dneh, na podlagi katerih so koristila nadomestila, ki jih prejemajo brezposelni delavci v kmetijskem sektorju. Karabinjerji pojasnjujejo, da so bili na kmetiji seznanjeni s početjem četverice. Goljufija je trajala štiri leta.

Medtem je upravno sodišče v Trstu zavrnilo pritožbo, ki sta jo upravitelja turistične kmetije vložila zoper goriško občino. Le-ta je namreč 12. avgusta na podlagi poročila karabinjerjev oddelka NAS iz Vidma sklenila, da razveljavi upravni dovoljenji, ki ju je leta 2009 izdala turistični kmetiji za nudenje nočitev in hrane starostnikom, upravitelja pa sta se proti temu ukrepu pritožila.