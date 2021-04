Štirideseta obletnica z Rokovanjem kultur

Kulturni dom v Gorici praznuje letos 40-letnico delovanja (1981–2021). Upravni odbor doma namerava zabeležiti obletnico z vrsto prireditev in z osrednjo slovesnostjo v novembru, uvodni dogodek pa bo na sporedu že po velikonočnih praznikih.

Aprila bodo postavili skupinsko mednarodno likovno razstavo z naslovom Rokovanje kultur – La cultura in una stretta di mano – Culture in t’une strete di man, ki bo na ogled, čim se bodo koronavirusne omejitve nekoliko zrahljale. Na razstavi bo sodelovalo nad 60 likovnih umetnikov. Gre za likovnike, ki so v teh štiridesetih letih poklonili lastna dela v dar goriškemu Kulturnemu domu.Sodelovali bodo Gabriele Amboldi, Oskar Beccia, Nadja Bevčar, Silvan Bevčar, Valter Brajnik, Marina Brumat, Bogdan Butkovič, Bruno Canella, Demetrij Cej, Jože Cej, Evaristo Cian, Janina Cotič, Olga Danelone, Jurij Devetak, Loretta Dorbolò, Franco Dugo, Robert Faganel, Zoran Franić, Leone Gaier, Stanka Golob, Franči Gostiša, Laura Grusovin, Samir Hažbić, Ana Ivančič, Hijacint Jussa, Silvia Klainscek, Vladimir Klanjšček, Dimitrij Kodrič, Damjan Komel, Silvester Komel , Andrej Kosič, Herman Kosič, Dano Ličen, Ambra Marega, Vera Mauri, Negovan Nemec, Liljana Okroglič, Bruno Paladin, Klavdij Palčič, Aleksander Peca, Maria Grazia Persolja, Claudio Pesci, Edoardo Pirusel, Silva Stantič Prinčič, Claudia Raza, Ivan Rob, Garcia Rodriguez, Rudolf Saksida, Mirella Schott, Ivan Skubin, Ivan Stojan Rutar, Adel Seyoun, Bogdan Soban, Franco Spanò, Lojze Špacal, Deziderij Švara, Arrigo Tonutti, Kasja Tulić, Adriano Velussi, Antonio Verone, Franko in Ivan Žerjal.