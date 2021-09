Štirje milijoni za obnovo 68 stanovanj

Podjetje za neprofitne gradnje Ater bo obnovilo dva stanovanjska bloka v Ulici Marega na robu Ločnika, v katerih je skupno 68 stanovanj. Naložba je vredna večji štiri milijone evrov.

»Gre za zelo pomemben projekt, saj bomo prenovili stanovanjska bloka v predelu goriške občine, ki je zelo gosto naseljen. Tudi zaradi tega je izredno pomembno, da bomo v okviru obnovitvenih del s poslopja odstranili azbestno kritino in poskrbeli za energetsko prekvalifikacijo vseh stanovanj,« pojasnjuje direktor podjetja Ater Fabio Russiani, po katerem so trenutno stanovanja v energetskem razredu F. »Ob zaključku del bodo stanovanja v razredu A, kar pomeni, da bodo iz energetskega vidika desetkrat varčnejša,« poudarja Russiani, medtem ko je načrtovalec obnovitvenega posega Giovanni Rainis napoveduje, da bodo iz stanovanj odstranili vse samostojne kurilne naprave in jih nadomestili z dvema sodobnima ogrevalnima sistemoma - vsako poslopje bo imelo svojega. Poleg dveh kurilnih naprav nametan in toplotnih črpalk bosta poslopji opremljeni tudi s fotovoltaičnimi celicami. »Družinam ne bo več treba skrbeti za vzdrževanje svojih kurilnih naprav, tako da bodo stanovanja veliko varnejša,« opozarja Rainis in napoveduje, da bodo zamenjali tudi vse štedilnike, namesto katerih bodo družine dobile sodobne indukcijske kuhalne plošče. K večji energetski varčnosti bodo prispevala tudi nova okna in vrata; pomemben bo tudi doprinos izolacijske obloke, s katerim bodo prekrili steno, klet in vse zunanje stene.