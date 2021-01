Štirje »oporečniki« zapuščajo večino

Enosmerna ureditev Korza Italia je bila kaplja čez rob. Zato so se štirje »oporečniki« - Riccardo Stasi, Rinaldo Roldo, Serenella Ferrari in Franco Zotti -, ki že dalj časa ne skrivajo svojega nasprotovanja mnogim potezam goriške občinske uprave, odločili za izstop iz desnosredinske koalicije. »Naj bo jasno: ne pridružujemo se opoziciji. Mi smo sredina. Glasovali bomo samo za sklepe, ki so v skladu z našo vizijo mesta, nikakor pa ne za vsiljene odločitve,« so povedali trije svetniki skupine Cambiamo con Toti-Movimento Regione Futura in nekdanji ligaš Zotti. Našteli vrsto projektov, ki jih prav gotovo ne bodo podprli: med temi so vložitev devetih milijonov v obnovo športne palače Bigot in gradnjo podzemnega parkirišča v Boccacciovi ulici ter prekvalifikacija pokrite tržnice na podlagi projekta Trgovinske zbornice. »Bomo podprli proračun? Odvisno bo od njegove vsebine,« je podčrtal Roldo, Ferrarijeva pa je poudarila, da bi moral Ziberna odstopiti.