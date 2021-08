Štirje osumljeni neupravičene proizvodnje in prometa z drogami

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so na območju Nove Gorice in širše okolice nedavno opravili tri hišne in štiri osebne preiskave zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Pri štirih osumljencih so policisti našli in zasegli več PVC vrečk heroina, več vrečk konoplje, 131 tablet, ki vsebujejo aktivno učinkovino, ki je prepovedana droga, belo prašnato snov in gotovino.

Zasežene snovi in zdravila so policisti poslali v nadaljnjo analizo. »Policisti so v okviru hišnih preiskav pri osumljencih našli tudi druge pripomočke, in sicer digitalno tehtnico za natančno merjenje, več mobilnih telefonov in teleskopsko palico. Prav tako so zasegli tudi dva prenosna računalnika, za katera sumijo, da izvirata iz premoženjskih kaznivih dejanj,« je včeraj sporočil Dean Božnik, tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica. Policisti bodo po zaključku preiskave in na podlagi rezultatov opravljene analize zoper štiri osumljence, ki so stari od 32 do 56 let, podali kazenske ovadbe na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.