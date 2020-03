Štirje uslužbenci goriške občine v prostovoljni izolaciji

Štirje uslužbenci goriške občine so iz previdnostnih razlogov, povezanih s širjenjem koronavirusa, v prostovoljni izolaciji. Zaposleni, ki naj ne bi kazali znakov bolezni, so v okviru svojih delovnih obveznosti in sorodstvenih odnosov prišli v stik z Goričani, za katere je bila potrjena okužba z virusom Covid-19. Prvi primer koronavirusa v Furlaniji - Julijski krajini je bil 50-letni Goričan, uslužbenec podjetja Hera, z virusom pa se je nato okužil še en njegov kolega (po neuradnih informacijah naj bi bili sicer okuženi trije uslužbenci podjetja). Z njima so prišli v stik občinski uslužbenci, ki so se že pred nekaj dnevi prostovoljno odločili, da ostanejo v izolaciji na svojem domu.

Posledice koronavirusa pa se kažejo tudi na drugih področjih, kakor je v sporočilu za javnost včeraj napisal goriški župan Rodolfo Ziberna. »Iz Nemčije je v prejšnjih dneh odpotoval tovornjak z gradbenim materialom za dela, ki jih občina izvaja v osnovni šoli Frinta v Ulici Codelli. Blago je prišlo do Avstrije, nato pa je ostalo blokirano na Brennerju, saj ni šoferjev, ki bi bili pripravljeni tovor pripeljati v Italijo. Ta primer nam daje razumeti, kako je pomembno, da se ob ohranjanju transparentnosti razpravo umiri, saj drugače tvegamo polom italijanskega gospodarstva,« je povedal Ziberna.