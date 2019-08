Sto kandidatov za štiri mesta

Na razpis za štiri nove mestne redarje, ki ga je goriška občina objavila pred časom, in ki je v petek zapadel, se je prijavilo približno 100 ljudi. Za štiri pogodbe s polnim delovnim časom za nedoločen čas se lahko potegujejo italijanski državljani, stari od 18 do 35 let; med pogoji za prijavo je višješolska diploma.

»Ker se je na razpis prijavilo manj kot 150 kandidatov, ne bomo izvedli predhodne selekcije, kakor je bilo napovedano v razpisu. Predvidoma ob koncu avgusta oz. v začetku septembra bomo začeli s preverjanji fizične zmogljivosti kandidatov,« razlaga poveljnik mestnih redarjev Marco Muzzatti.