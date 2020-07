Stolp kastre bodo obnovili

V Ajdovščini bodo do konca letošnjega leta celovito prenovili enega od stolpov obzidja rimske kastre. Gre za t. i. stolp št. 8, ki je po mnenju stroke najlepši še ohranjen od štirinajstih, kolikor jih je odkritih in doslej znanih v celotnem obzidju nekdanje rimskodobne vojaške utrdbe, ki je del mogočnega poznorimskega obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum. Obenem se bo v roku enega meseca zaključila obnova Lavričevega trga, med katero so na dan prišle številne izkopanine iz rimskega obdobja.