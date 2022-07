Na tehniškem zavodu za informatiko, elektroniko in telekomunikacije Jurija Vege v Gorici sta kar dva dijaka letos maturirala z najvišjo oceno in pohvalo. Prvi, s katerim smo se imeli priložnost pogovoriti, je Salvatore Andaloro. 18-letnik iz Gradišča je strasten ljubitelj informatike, saj tudi v prostem času rad programira. Poleg tega je član tehniške ekipe MMC, ki deluje v okviru društva Sedej v Števerjanu in se ukvarja s snemanjem in tehniško platjo števerjanskega festivala ter najrazličnejših dogodkov, sodeluje tudi pri snemanju radijske oddaje Radio Verité, ki jo snemajo pri prosvetnem društvu Podgora. Zanimanje za informatiko in programiranje bo gojil tudi v bodoče, saj se je že vpisal na Univerzo v Trentu, kjer bo obiskoval triletni program za informatiko, elektroniko in telekomunikacije.

»Glede na to, da so bili letošnji profesorji na maturi mladi in večina je v komisiji prvič, nisem vedel, kaj pričakovati. Ciljal sem vsaj na devetdeset, da bi šolanje zaključil dobro. Res nisem pričakoval tudi pohvale,« pravi Salvatore, ki je maturo doživljal zelo sproščeno, saj se je redno učil med letom. Zlati maturant je zadovoljen, da se je matura spet vrnila v »normalnost« in da so poleg ustne preizkušnje imeli tudi pisne naloge. V prvi pisni nalogi je Salvatore pisal o gospodarstvu in etiki, najzahtevnejša je zanj bila druga pisna naloga, ki je bila na zavodu Jurija Vege iz informatike. Sestavil jo je predmetni profesor, na razpolago pa so dijaki imeli kar 7 ur, ki jih je odličnjak skoraj v celoti izkoristil.