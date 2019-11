Streli povzročili večjo škodo v Ronkah

V noči s ponedeljka na torek je neurje v Ronkah povzročilo večjo škodo. Poleg močnega in obilnega dežja sta okoli 3. ure zjutraj dve streli prizadeli zaselek Soleschiano: prva je udarila v črpalke pitne vode v Ulici None, druga pa v bližnje hiše. Posledice so bile v obeh primerih zelo hude. Ker so črpalke odpovedale, so uslužbenci podjetja Irisacqua bili na delu do 9. ure zjutraj, da so okvaro odpravili. Brez pitne vode je tako dalj časa ostalo več gospodinjstev v Ronkah, Štarancanu in Foljanu. Streli sta, kot omenjeno, poškodovali tudi nekaj stanovanjskih in drugih objektov. Pri kmetiji Tomasin je eksplodiral števec za elektriko, v drugih hišah so odpovedali zvonci, avtomatska dvoriščna vrata in alarmne naprave.