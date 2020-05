Streljanje v Novi Gorici

Pred enim izmed lokalov na Rejčevi ulici (na zunanji strani letnega mestnega kopališča) je v popoldanskih urah prišlo do streljanja. Sprva skope informacije o dogodku so pred kratkim potrdili tudi na novogoriški policijski upravi. V dogajanje naj bi bilo vpletenih več oseb. Policija je bila o streljanju obveščena nekaj minut po 17. uri, območje je ogradila s trakom, cesto pa zaprla. Okoliščine dogodka policisti in kriminalisti še preiskujejo. Zaenkrat še ni znano, ali je bil v streljanju tudi kdo poškodovan.