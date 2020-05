Streljanje v Novi Gorici, policija išče beli citroen

Novogoričane je v torek popoldan vznemirila novica o streljanju na Rejčevi ulici. Očividci dogodka so povedali, da so bile vpletene tri osebe, ki so tekle po omenjeni ulici v bližini tamkajšnjih lokalov proti bližnjemu športnemu parku in po bližnjih ulicah ter da je iz strelnega orožja odjeknilo več strelov. Iz novogoriške policijske uprave so dogodek, pri katerem je prišlo do streljanja, potrdili že v včeraj zvečer in so povedali še, da v streljanju ni bil nihče poškodovan.

Intenzivna kriminalistična preiskava okoliščin torkovega dogodka še vedno poteka. Novogoriška policija je o dogodku obvestila italijanske varnostne organe, zakaj nam včeraj niso želeli razkriti.

Policija v zvezi z dogodkom naproša občane, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije, da to sporočijo na interventno številko 113 oz. na anonimni telefon 080 1200 ali na najbližjo policijsko postajo. Obenem pozivajo občane, ki bi imeli morebitne informacije glede poškodovanega osebnega avtomobila citroen C1, bele barve, ki je povezano z omenjenim dogodkom, da jih sporočijo.