Stroški so se spet povišali

Stroški za gradnjo grajske vzpenjače so se spet povišali; zaradi dviga cen surovin in zaradi nekaterih sprememb v načrtu bo goriška občina morala odšteti dodatnih 185.000 evrov. »Gradbena dela se bodo zaključila sredi decembra, sledila bo vgradnja vse mehanske opreme, tako da bi lahko vzpenjačo predali namenu prihodnjo pomlad,« napoveduje Arianna Bellan, ki je v goriški občinski upravi odgovorna za javna dela. Po njenih besedah na občini še razmišljajo, ali bi lahko ob zaključku gradbenih del odprli pešpoti, ki so speljane ob vzpenjači.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.