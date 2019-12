Študentje novogoriške univerze odhajajo iz Palače Alvarez

Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici se po večkratnih napovedih vendarle seli iz goriške Palače Alvarez v matično zgradbo v Rožni Dolini. »S selitvijo smo začeli prejšnji teden, tako da smo v tem tednu vso študijsko dejavnost že izvajali na novi lokaciji,« nam je včeraj povedal dekan Boštjan Potokar. Ko bodo prostori v Rožni Dolini popolnoma opremljeni, bodo študentje in profesorji lahko delali v boljših pogojih: prostori bodo večji, več jih bo, opremljeni pa bodo prav za izvajanje programov akademije.

Po novoletnih počitnicah se delo akademije v celoti seli v Rožno Dolino z izjemo nekaterih pisarn, ki pa bodo preseljene do konca januarja 2020. »30. januarja moramo po pogodbi izprazniti prostore v Italiji, saj začenjajo takrat z obnovo,« pojasnjuje dekan. V primerjavi s prostori v Gorici, ki niso bili urejeni po meri, ki jih narekujejo potrebe programov Akademije umetnosti, bodo študentje in profesorji prihodnje študijsko leto torej precej na boljšem, Gorica pa bo izgubila 54 študentov in delček svoje univerzitetne ponudbe.