Super Special bo posvečen Rusjanu

Med 9. in 11. septembrom letos bo Nova Gorica z okoliškimi občinami prizorišče 9. Mahle Rallyja Nova Gorica in 4. Mahle Eco Rallyja. V ospredju letošnjega reli dogajanja bo tudi podaljšan Super Special na Rallyju Nove Gorice, ki bo posvečen tehničnemu velikanu Goriške Edvardu Rusjanu. Organizatorji, Avto moto društvo Gorica, upajo, da jim bo letos uspelo. Lansko izvedbo je namreč preprečila epidemija koronavirusa. Priprave so že v polnem teku, saj je tovrstni dogodek organizacijsko zahteven. V sklop priprav sodi tudi testiranje dirkalnika Hundai i20 R5 na Banjški planoti, ki ga je izvajal slovenski državni prvak v reliju Rok Turk skupaj s sovoznikom Vilijem Ošlajem.Letošnji Rally Nova Gorica bo zopet povezovalen, saj bo potekal v šestih goriških občinah, in sicer v novogoriški občini in občinah Brda, Kanal, Komen, Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko. Domače Avto moto društvo Gorica ga bo izvedlo skladno s priporočili Avto moto zveze Slovenije. Te dni je ekipa društva v sklopu priprav na reli nudila podporo na testiranju dirkalnika, ki si ga je ogledal tudi novogoriški podžupan Simon Rosič, ki poudarja, da je reli v teh krajih tradicija. »Ponosen sem na sijajno organizacijsko ekipo, ki je sposobna izpeljati tekmovanje na tej ravni. Obenem ponovno poudarjam, da je reli odličen kanal za predstavitev potencialov in lepot naših krajev. Ne nazadnje pa gre za naložbo v lokalno okolje v obdobju po epidemiji. Tovrstni dogodki imajo namreč multiplikativne učinke. Pohvalimo se lahko tudi z izvrstnimi reli vozniki z Rokom Turkom na čelu,« pravi podžupan, medtem ko tajnik organizacijskega odbora 9. Mahle Rallyja Nova Gorica Renato Hvala dodaja, da z novogoriško mestno občino že snujejo načrte, da bi v bodoče reli zgodbo naredili čezmejno.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.