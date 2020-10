Sušni pomladi sledilo deževno poletje

Medtem ko prva slana naznanja, da se z naglimi koraki bliža zimski čas, vremenoslovci podajajo obračun letošnjega poletja, ki je bilo nadpovprečno deževno. Na spletni strani Meteogo.it opozarjajo, da v Gorici med 1. januarjem in 30. septembrom v povprečju pade 1000 mililitrov vode. »Letos se je do konca septembra nabralo 1100 milimetrov dežja, čeprav smo bili aprila za skoraj 200 mililitrov pod povprečjem,« pojasnjujejo na spletni strani in opozarjajo, da je bil maj v skladu s padavinskim povprečjem, medtem ko je bil junij zelo deževen. V prvih dvajsetih junijskih dneh se je nabralo toliko dežja, da se je izničil pomladni padavinski deficit. Julij in avgust sta bila v skladu s povprečjem, zatem so se septembra padavine spet začele pojavljati kar pogosto. Na spletni strani Meteogo.it opozarjajo na dva zanimiva podatka: v zadnjih sedemdesetih letih se ni še nikoli zgodilo, da bi marca in aprila ne deževalo celih 53 dni; poleg tega izpostavljajo, da je 25. septembra v Gorici padlo kar 119 milimetrov dežja, pri čemer opozarjajo, da dnevna količina padavin zelo redko preseže 100 milimetrov. To se je od leta 1988 do današnjih dni zgodilo le trinajst krat. Še največ dežja je padlo 27. oktobra 2012, ko se je v Gorici nabralo rekordnih 225 milimetrov vode.