Svoboda ni samoumevna

Svoboda, Liberté, je naslov glasila zavoda Gregorčič-Trubar, ki je nastal med letošnjim šolskim letom v sklopu pouka državljanske vzgoje. Navdih za naslov glasila so črpali iz vsakdanjosti: po akutnem obdobju pandemije so se dijaki spet vrnili v normalnost, vendar so se takrat zavedeli, koliko svobode so bili prikrajšani. Nekateri prispevki v glasilu so se tako osredotočili na ta pojem, od razvoja v zgodovini do kasnejših obdobij. Veliko pozornosti so dijaki posvetili tudi pravicam in zlorabam ranljivejših skupin. Poročali so tudi o obisku ministrice za Slovence v zamejstvu Helene Jaklitsch, ki se je decembra mudila v višješolskem centru, ter o srečanju z nekdanjim občinskim svetnikom Silvanom Primosigem, arhitektom Tomažem Vugo in članom skupščine EZTS Liviom Semoličem. Gorica in Nova Gorica, projekt Evropske prestolnice kulture leta 2025 ter pojem meje so pri dijakih izzvali številna osebna razmišlljanja. Pesniški in likovni izdelki, intervju s profesorico Sašo Černic ter oddelek smešnih citatov Ipse dixit dopolnjujejo bogato trijezično knjižico, v kateri se zrcalijo raznoliki talenti dijakov licejev Gregorčič-Trubar.