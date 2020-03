Table v pričakovanju na zaporo

V pričakovanju na zaporo Prvomajske ulice v Sovodnjah so v prejšnjih dneh postavili table s smermi obvoza, ki so zaenkrat prekrite z oranžno mrežo. »Priprave na zaporo so v teku, sicer še točno ne vemo, kdaj bo do nje prišlo,« pojasnjuje sovodenjska občinska odbornica za javna dela Alenka Florenin, ki zadevo pozorno spremlja skupaj z županom Luco Piskom. V prihodnjih dneh bo jasno, ali bi lahko zapora stopila v veljavo v ponedeljek, 23. marca, ali jo bodo morali odložiti na kasnejši datum.Gradbeno podjetje ICI COOP trenutno zaključuje z nameščanjem kanalizacijskih cevi na prvem odseku Štradalte, če se proti Sovodnjam zapeljemo z državne ceste št. 55. Gradbeno podjetje si seveda prizadeva, da bi z gradnjo kanalizacije na prvem odseku Štradalte končalo čim prej, po drugi strani se mora tudi samo soočati z omejitvami, ki so posledica ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa in ki mu seveda povzročajo vrsto težav. Ko bo poseg na Štradalti zaključen (prejšnjo sredo se je zaključila obnova odseka med sovodenjskim železniškim podvozom in križiščem s Potjo na Roje), se bodo delavci lotili nameščanja kanalizacijske cevi pod Prvomajsko ulico. Gradbena dela v osrednji sovodenjski ulici bodo trajala šest mesecev.