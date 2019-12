Takoj po odprtju prvi protestni shod

V Gradišču so včeraj odprli center za repatriacijo pribežnikov CPR, nad katerim niso navdušeni ne občinski upravitelji in niti predstavniki mirovniških gibanj, ki so za današnji dan napovedali protestni shod. V novem centru CPR, ki so ga odprli v prostorih nekdanjega centra za nezakonite priseljence CIE, bodo za obdobje največ šestih mesecev gostili begunce, ki čakajo na izgon iz države.

»V centru CPR bodo gostje zadržani v upravnem priporu; kvečjemu bomo lahko gostili 150 migrantov. Začeli smo sicer s peščico gostov, saj bo do konca januarja zaradi težav s kurilnico na voljo le en paviljon. Do takrat bomo lahko gostili kvečjemu po šestdeset gostov,« pojasnjuje goriški prefekt Massimo Marchesiello.

Da gre v resnici za »etnični« zapor, v katerem kršijo osnovne človekove pravice, opozarjajo člani gibanja No CPR - No Frontiere, ki za današnji dan sklicujejo protestno manifestacijo pred centrom CPR z začetkom ob 8.30.