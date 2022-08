Tatovi na delu

Tatovi so v nedeljo zjutraj bili ponovno na delu v Štandrežu. Potem ko smo prejšnje dni pisali o vlomu v nenaseljeno hišo pri pokopališču, so se tokrat nepridipravi potikali po industrijski coni. Predvidoma v zgodnjih jutranjih urah so vlomili v prostore podjetja Bensa, ki se ukvarja z obdelavo kovin v Ulici Gregorčič.

Vlomilci so razbili okno s krampom, razmetali pisarno in iz aparata za kavo ukradli okrog 40 evrov drobiža. Sledi vloma so lastniki opazili v ponedeljek zjutraj, ko so se spet vrnili v podjetje in obvestili varnostne sile. Poslopje so si ogledali policisti, ki so sprožili preiskavo, in forenzik, ki je preveril tudi prisotnost morebitnih prstnih odtisov. V preteklem mesecu je v industrijski coni v Štandrežu prišlo do več vlomov, nazadnje je neznani tat vdrl v sedež bližnjega kleparskega podjetja Mucci.