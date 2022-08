Tatovi odnesli staro uro

Vlomilci se še naprej potikajo po Štandrežu. V prejšnjih dneh so vlomili v hišo na stranski poti ob Ulici Tabaj. Vlomilci so izkoristili odsotnost lastnikov, ki so bili na dopustu. Sledi vloma je odkril sin lastnikov v petek zjutraj, tako da so bili vlomilci po vsej verjetnosti na delu v četrtek v večernih oz. nočnih urah.

Vlomilci so najprej skušali vlomiti v stanovanje skozi blindirana vrata; ker jih niso uspeli odpreti, so se odpravili do drugih stranskih vrat. Najprej so s silo odprli lesena polkna in zatem z lomilko še stranska vrata. Potem ko so vstopili v stanovanje, so odprli vse predale in omare, vendar niso našli ničesar posebno dragocenega. Naposled so ukradli edino eno staro uro, ki nima prave vrednosti, vendar je bil lastnik nanjo posebno navezan, saj je šlo za spomin na očeta. Vlomilci so zatem lomilko zapustili ob hiši in odšli neznano kam. Isti večer so neznanci vlomili še v slačilnico železniških delavcev, ki se nahaja ob železniški postaji. Vloma preiskujejo goriški policisti, so nam potrdili na kvesturi.