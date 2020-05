V Trentu so policisti aretirali sedem romunskih državljanov, ki so na Trentinskem kradli oblačila prestižnih znamk in kolesa. V domovino so se s plenom vračali po avtocesti, mejo med Italijo in Slovenijo so prečkali na nekdanjem mejnem prehodu med Štandrežem in Vrtojbo. Preiskava se je začela, potem ko je lastnik ukradenih koles opazil, da so naprodaj na spletu.