Tatovi v šoli Ascoli

Na goriški prvostopenjski srednji šoli Ascoli so danes zjutraj naleteli na neljubo presenečenje. »Zgodilo se je nekaj res neprijetnega, saj so neznanci vstopili v šolo in nam odnesli šest prenosnih računalnikov ter nekaj tabličnih računalnikov. Tehnološko opremo smo uporabljali v didaktične namene,« nam je povedala ravnateljica Eleonora Carletti. Da je prišlo do tatvine, so se zavedeli tik pred začetkom pouka. Na kraj so prišli policisti, ki preiskujejo okoliščine dogodka. Otroke so morali zato poslati domov, pouk pa bo normalno stekel že jutri. Ravnateljico in osebje je v teku jutra obiskal tudi goriški župan Rodolfo Ziberna.