Tatvina med mašo

Medtem ko je župnik daroval mašo, so neznanci vlomili v župnišče. Do tatvine je prišlo v ponedeljek v cerkvi sv. Nikolaja v Tržiču, kjer je potekal obred ob brezmadežnem spočetju. Tatovi so izkoristili odsotnost župnika Paola Zuttiona, da so položili lestev na zid poslopja in se skozi okno v prvem nadstropju pritihotapili v njegovo notranjost. Takoj zatem so začeli iskati svoj plen; prebrskali so vse predale, pregledali vse omare in ostalo pohištvo. Naposled so našli gotovino, ki jo je župnik hranil v stanovanju. Vernike je dogodek zelo prizadel, saj so tatovi ukradli prostovoljne prispevke, ki so jih domačini zbrali, da bi pomagali nekaterim družinam z nizkimi dohodki in socialno ogroženim posameznikom. Župnišče so si ogledali tržiški karabinjerji, ki so sprožili preiskavo.