Tempeljčku vrniti blišč, vili pa utrditi temelje

Pri Fundaciji Coronini Cronberg tudi v tem obdobju, kljub pandemiji, ne mirujejo. Pripravljajo se na temeljito čiščenje spodnjega dela parka, spomladi bodo odprli novo razstavo in restavrirali tempeljček na griču ob parku.

Nadaljujejo se tudi postopki za obnovo Vile Louise in Hiše Rassauer v grajskem naselju. V parku palače na goriškem Drevoredu 20. septembra so se ponovno začela dela, s katerimi so se po neurju, ki je leta 2017 močno prizadel drevesa in ostale rastline, odločili za korenitejši lepotni poseg.

Nekoč zaraščeno pobočje so uredili in očistili, da je spet »zadihalo«: invazivne rastline, predvsem palme, ki jih je tu bilo zelo veliko, namreč dobesedno jemljejo svetlobo ostalim rastlinam. Letos bo osebje gozdarske policije, ki na podlagi petletne konvencije skrbi za urejanje parka Coronini, svoje delo nadaljevalo v spodnjem delu parka.

S prispevkom Fundacije Goriške hranilnice, ki znaša približno 25.000 evrov, bodo restavrirali tempeljček v secesijskem slogu, ki je bil dolga leta tarča vandalov. Objekt je umazan in popisan, z restavriranjem, ki ga mora še odobriti spomeniško varstvo, mu bodo torej povrnili nekdanji blišč.

Ob palači Coronini ima Fundacija v lasti nekaj drugih nepremičnin, kjer postopno uresničuje razne razvojne projekte. V Vili Louise na Trgu Culiat, kjer so junija lani naleteli na zanimive poslikave, bodo v kratkem objavili razpis za drugi (največji) sklop del. Ta sklop del je vreden skoraj dva milijona evrov, osredotočili pa se bodo na utrjevanje gradbenih temeljev in popravilo celotne stavbe ter pripravo za napeljave. Dela druge faze bodo predvidoma trajala poldrugo leto. Objekt, se nadejajo pri Fundaciji Coronini, naj bi bil pripravljen za uporabo leta 2024.

Obnova in revitalizacija te palače je vključena tudi v program, s katerim je Nova Gorica z Gorico osvojila naziv Evropske prestolnice kulture leta 2025: v Vili Louise načrtujejo vzpostavitev vozlišča za zagonska podjetja, ki delujejo na kulturnem področju.