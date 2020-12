Termalni bazen, virtualni akvarij in kraški muzej

Termalni bazen, virtualni akvarij in kraški naravoslovni muzej: deželna uprava je zagotovila tržiški občini devet milijonov evrov za uresničitev treh ambicioznih razvojnih projektov. Tržiška občinska uprava že štiri leta namenja posebno pozornost rimskim termam in obali, ki gre od Marine Julie do Marine Nove, obenem si prizadeva tudi za povečanje turističnega potenciala naravnega rezervata ob Prelosnem jezeru in ostalin prve svetovne vojne na kraških vzpetinah za mestom. Vsi trije omenjeni projekti so vključeni v občinski razvojni načrt, ki ga je včeraj županja Anna Cisint predstavila skupaj z deželnim odbornikom Sebastianom Callarijem; navzoča sta bila tudi deželna svetnika Giuseppe Nicoli in Antonio Calligaris.

»Zahvaljujem se deželni upravi, ki nam je zagotovila prispevek devetih milijonov evrov, s katerimi bomo povečali privlačnost našega mesta,« je poudarila županja in pojasnila, da bodo ob rimskim termah zgradili pokrit termalni bazen, katerega steklene zložljive stene bo mogoče poleti na stežaj odpreti. V bazenu bo termalna voda, ki ima ob črpanju iz podzemlja 39 stopinj Celzija. Bazen bo s potjo za pešce in kolesarje povezan z marinami in navtičnimi podjetij, ki imajo svoj sedež v industrijski coni ob kanalu Est-Ovest.Drugi razvojni projekt zadeva sprejemni center Konver ob Prelosnem jezeru, kjer bodo uredili naravoslovni muzej. V njem želijo predstaviti naravne znamenitosti Krasa; posebno pozornost bodo namenili njegovi biodiverziteti in njegovim značilnim habitatom. V okviru projekta bodo uredili tudi dostop do tematskega parka prve svetovne vojne v Ulici Mocenigo, ki bo preko pešpoti povezan tudi z železniško postajo. Marina Julia pa bo dobila virtualni akvarij; z ekrani na dotik bo mogoče spoznavati Tržiški zaliv in njegove podvodne prebivalce. Na strehi poslopja bodo uredili solarij.