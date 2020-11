»Tesnobo premagajmo s pogovorom in izpovedjo«

»Tesnobo in strah, ki spremljata širjenje okužb s koronavirusom, lahko premagamo s pogovorom in izpovedjo svoje duševne stiske. Nikakor se ne smemo zapreti vase, temveč moramo skušati živeti čim bolj normalno življenje kljub najrazličnejšim omejitvam, ki smo jim podvrženi.« Tako pravi zdravstveni vzgojitelj Carlo Benevento, ki je že trideset let zaposlen v goriškem oddelku za zdravljenje zasvojenosti Sert.

»Ena izmed glavnih težav je ravno v splošni negotovosti; med pomladanskim “lockdownom” smo kljub vsemu uspešno kljubovali težavam, medtem ko je zdaj nekoliko težje, čeprav niso še stopile v veljavo tako stroge omejitve gibanja. Ker še vedno ni cepiva in se o virusu še vedno ne ve prav vsega, se veča občutek tesnobe. Ljudje in seveda tudi naši oskrbovanci so zaskrbljeni; v takih primerih vsak reagira drugače, nekateri se znajdejo v depresiji, drugi se upirajo nošenju mask, ker se nočejo sprijazniti s težavami, spet tretji se ne prepustijo malodušju in prosti čas posvetijo svojim zanimanjem,« pravi Benevento in pojasnjuje, da bodo posledice pandemije na psihi vidni tudi v prihodnjih mesecih, saj v večini primerov gre za učinke na dolgi rok.»Izredno pomembno je, da se o svoji stiski pogovorimo z drugimi; seveda nam lahko pomaga tudi informiranje o značilnostih pandemije, pri čemer moramo zaupati resnim medijem. Ne smemo nasedati na neresnične novice, katerih je splet poln. Seveda si moramo prizadevati, da ohranimo zdrave življenjske navade. Prosti čas lahko posvetimo branju, glasbi; ohranjati moramo stike, čeprav na daljavo,« poudarja Benevento.