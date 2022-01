Tik ob meji našli truplo

Danes zjutraj je bilo v Novi Gorici v bližini slovensko-italijanske meje nad železniškim tunelom, ki vodi skozi Kostanjevico, najdeno moško truplo. Nanj je kmalu po 7. uri naletela ženska iz Gorice, ki se je sprehajala po Ulici Cappella. Takoj zatem je poklicala na pomoč stanovalce sosednjih hiš na italijanski strani meje, ki so nemudoma zavrteli interventno številko 112. Na kraj so prihiteli goriški reševalci in policisti, ker pa se je truplo dejansko nahajalo na slovenski strani meje, so zadevo prepustili novogoriškim kolegom.

Na novogoriški policijski upravi najdbo trupla potrjujejo. Po prvih neuradnih ocenah naj bi šlo za moškega, starega med 25 in 30 let. Poleg njega so našli kolo Nakamura. »O zadevi smo bili obveščeni s strani občana in italijanskih kolegov,« nam je potrdil Dean Božnik, predstavnik za stike z javnostmi na novogoriški policijski upravi. Na kraj dogodka sta poleg policistov in kriminalistov prišli še preiskovalna sodnica in tožilka, odrejena je bila sodna obdukcija, ki jo bodo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Identiteta moškega še ni ugotovljena. Policija okoliščine dogodka intenzivno preiskuje.