Tik pred začetkom pouka anketa o prostih sobotah

Tik pred začetkom novega šolskega leta morajo starši otrok, ki bodo obiskovali goriško nižjo srednjo šolo Ivana Trinka, odgovoriti na anketo o uvedbi prostih sobot. Za razliko od lanskega šolskega leta letošnja vzgojno-izobraževalna organizacija pouka ne predvideva integrirane digitalne didaktike, zaradi česar ne more spet priti v poštev lanska razporeditev urnika; med lanskim letom so imeli pouk od ponedeljka do petka od 8. in 14. ure, ob torkih in četrtkih pa so med 14. in 16. uro imeli digitalno integrirano didaktiko, ki so ji otroci sledili z domačega računalnika in ni potekala v živo. Da bi lahko tudi letos imeli proste sobote, morajo zadostiti zakonu o šolski avtonomiji, ki dovoljuje spremembe v organizaciji šolskega dela, a ne krajšanja učnih ur, ki jih je šola dolžna izpolniti po zakonu. Učenci, ki obiskujejo slovensko nižjo srednjo šolo, morajo po zakonu letno opraviti 1122 ur po 60 minut, zaradi česar so na Večstopenjski šoli Gorica pripravili predlog za nov urnik, ki ob prostih sobotah predvideva, da bi pouk ob ponedeljkih, sredah in petkih imeli od 8. do 14. ure, ob torkih in četrtkih pa od 8. do 16. ure. Starši morajo svoje mnenje izraziti do ponedeljka, 13. septembra, potem ko so bili čez celo poletje do včerajšnjega dne prepričani, da bodo letos sobote proste. Na podlagi rezultatov ankete bo zavodski svet odločil letošnji šolski urnik, s prostimi sobotami ali pa brez njih. Na nižji srednji šoli Ivana Trinka se bo pouk začel v torek, 14. septembra.