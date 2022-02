Slovensko narodno gledališče Nova Gorica je vložilo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo novega amfiteatra ob gledališču. Gre za prvega iz niza novih infrastrukturnih objektov, ki se bodo uresničili v okviru naziva Evropska prestolnica kulture – leta 2025 ga bo nosila Nova Gorica v sodelovanju z Gorico. Objekt bo sprejel 500 obiskovalcev, postal naj bi ne le regijsko, ampak tudi čezmejno kulturno središče.

Gre torej za prvo fazo, v kateri je predvidena izgradnja odra in tribun z osnovno odrsko tehniko. »Če bo vse po sreči, bo to zgrajeno do prihodnjega leta, ko naj bi amfiteater že začeli uporabljati. Sledila bo druga faza projekta, v kateri je predvidena izgradnja premične strehe in nadgradnja odrske tehnike. Ta faza naj bi bila zaključena do leta 2025,« pojasnjujejo na novogoriški mestni občini, ki sodeluje pri projektu.

Nad projektom bdi podžupanja Damjana Pavlica, ki je ves čas sodelovala pri pogajanjih z ministrstvom za kulturo. »To bodo goriške Križanke, ki bodo pomembne tako za našo regijo kot za čezmejni prostor,« poudarja Pavlica.