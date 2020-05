Toča v doberdobski občini (video)

Nekaj pred 15. uro je v Doberdobu, Dolu in Jamljah padala toča. Zrna toče so marsikje pobelila tla. Poslabšanje je bilo občutno, toda na srečo ne ravno posebno dolgotrajno. Mestoma je šlo za pravo neurje. O morebitni škodi bo kaj več znanega v prihodnjih dneh.

Nevihtna celica je nastala na meji med Tržaško in Goriško in se je pomikala vzvratno proti jugozahodu. Ob bližnjem prihodu oslabljene vremenske fronte se je nestanovitnost ozračja v prvih popoldanskih urah ponekod že občutno povečala, mestoma nastajajo debeli kumulonimbusi, iz njih pa nevihte, ki so ponekod močne.

Podobna vremenska slika se bo nadaljevala tudi v prihodnjih urah in še deloma ponoči. Pojavljale se bodo občasne krajevne padavine, deloma nevihte.

Jutri se bo vreme izboljšalo, pretežno jasno bo in toplo.