Tok ju je odnašal na odprto morje

Policista na vodnih skuterjih sta včeraj popoldne nedaleč od izliva Soče pri kraju Punta Sdobba rešila iz morja dva 45-letnika z Goriškega, ki ju je tok odnašal na odprto morje in sta bila v velikih težavah. S čolna je eden od dveh prvi skočil v morje, da bi zaplaval, ko pa je drugi, lastnik čolna, opazil, da ga tok odnaša, je še sam skočil v vodo, da bi mu pomagal. Na srečo sta ju zagledala policista, ki sta ravnokar peljala mimo na vodnih skuterjih in jima priskočila na pomoč. Dvignila sta ju na skuterje in jima nudili prvo oskrbo. Na srečo nista bila poškodovana. Prepeljala sta ju na čoln, s katerim sta se sama odpeljala.