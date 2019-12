Tokrat gre zares ...

Vodja spomeniškega varstva Furlanije - Julijske krajine Simonetta Bonomi je prižgala zeleno luč za razstrelitev dimnika nekdanje tovarne tobaka na Drevoredu 20. septembra v Gorici. Razstrelitev je bila sprva napovedana za prejšnji ponedeljek, nekaj dni pred tem pa je spomeniško varstvo postopek zamrznilo, da bi še enkrat preverilo, ali je mogoče dimnik uvrstiti med stavbe kulturne dediščine. Pristojni so nato ocenili, da dimnik nima posebnega kulturno-zgodovinskega pomena in da ga torej ni treba zaščititi, kar je med drugim spomeniško varstvo ugotovilo že leta 2018. Posledično so z Občine Gorica sporočili, da bodo dimnik porušili v ponedeljek, 23. decembra, ob 14. uri. Kot je predvideno v teh primerih, bodo že ob 13.30 evakuirali stanovalce bližnjih hiš, točneje od hišne številke 147 do 153. Prebivalce, bližnje šolske ustanove in upravitelje trgovskih dejavnosti v okolici bodo o ukrepu uradno obvestili 48 ur pred razstrelitvijo. Območje v polmeru 100 metrov od dimnika bodo zaprli za stanovalce, mimoidoče in za vse, ki ne bodo sodelovali pri intervenciji. Razstrelitev bo po besedah predstavnika podjetja, ki bo zanjo poskrbelo, trajala le nekaj minut. Prvo eksplozijo bo najavil zvok trobente, sledila bo še druga. Pred začetkom razstrelitve bodo dimnik zavarovali z jekleno mrežo in geotekstilom, kar naj bi preprečilo širjenje drobcev. Intervencijo bosta izvedla strokovnjaka Michele Risso in Danilo Coppe.

