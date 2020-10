Tovarna bo spet zaživela

V nekdanjo tovarno Detroit v Ronkah se vrača življenje. Stavbo, v kateri je do decembra 2014 delovalo podjetje Detroit Refrigeration, že več mesecev popravljajo. Pred kratkim so začeli s pleskanjem zunanjih zidov, kar daje misliti, da je ponoven zagon delovanja blizu. V stavbo v Ulici Redipuglia naj bi prišla produktivna enota podjetja Anpa iz Romansa, ki se ukvarja z urejanjem notranjih prostorov za gledališča, restavracije, igralnice in trgovine na križarskih ladjah. Podjetje, ki so ga ustanovili leta 2006, se je v kratkem času zelo razvilo in je svoje delovanje razširilo tudi na stropne konstrukcije, panoje in na splošno druge mizarske storitve. Anpa ima trenutno v raznih ladjedelnicah skoraj 200 sodelavcev. »Izredno sem zadovoljen, da je prišlo do preobrata in da stavba nekdanje tovarne Detroit ne bo zapuščena. Zelo se zahvaljujem tistim, ki so želeli investirati v naše kraje. Podjetja, naj bodo velika ali mala, so vedno dobrodošla,« je povedal ronški župan Livio Vecchiet.

