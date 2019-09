Tovornjakarja našli mrtvega

V bližini goriškega tovornega postajališča, ki ga upravlja družba SDAG, so danes zjutraj našli mrtvega moškega. Gre za voznika tovornjaka, poljskega državljana, čigar truplo so odkrili v kabini tovornega vozila nemškega podjetja Integral trans logistic. Truplo naj bi odkrilo osebje družbe SDAG, ki je poklicalo reševalce, a za moškega ni bilo več pomoči. Na kraju so bili goriški policisti, forenziki in javni tožilec. »V interesu preiskave trenutno ne moremo posredovati podrobnejših informacij,« so za Primorski dnevnik povedali na goriški kvesturi. Po neuradnih informacijah naj bi na truplu ne bilo znakov nasilja.