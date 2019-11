Tožilstvo predlaga šest let zapora in izgon

Pred sodnika na okrožnem novogoriškem sodišču so včeraj na predobravnalni narok iz pripora v Kopru privedli 26-letnega iraškega državljana, ki je julija z olfa nožem na Vogrskem najprej napadel taksista in ga porezal po vratu, nato pa se je pognal še proti policistu. Očitana so mu tri kazniva dejanja: poskus uboja taksista, poskus odvzema motornega vozila – taksija in poskus umora policista, ki je ukrepal pri uradnih dejanjih varovanja javne varnosti. Za vsa tri kazniva dejanja, ki se jih očita Iračanu Al Hamdani Yassinu Amarju, je okrožna državna tožilka včeraj predlagala enotno kazen šestih let, podaljšanje pripora in po izteku kazni izgon iz Slovenije za maksimalno zakonsko določeno dobo petih let. Obdolženi je dejanja priznal. Razsodbo bo sodnik Igor Majnik izrekel v ponedeljek.

