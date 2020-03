Tragedija v Črničah: Kukanji 12 let zapora

Dvanajstletna zaporna kazen s podaljšanjem pripora do pravnomočnosti sodbe. Takšen kazenski ukrep je danes izrekel senat novogoriškega okrožnega sodišča Draganu Kukanji in ga spoznal krivega za nasilje v družini in uboja 91-letne matere v bistveno zmanjšani prištevnosti. V zaporno kazen se šteje pripor, ki ga prestaja od septembra 2018.

Tožilstvo je za Kukanjo predlagalo 30-letno zaporno kazen, očitalo pa mu je štiri kazniva dejanja: surovo ravnanje in zanemarjanje mladoletne osebe, nasilje v družini, hudo telesno poškodbo in umor iz brezobzirnega maščevanja. Sodni senat je večraj Kukanji za nasilje v družini prisodil dve leti in šest mesecev zapora, za uboj pa deset let. Sodba še ni pravnomočna. Tako tožilstvo kot obramba še razmišljata o morebitni pritožbi na odločtev senata.(km)