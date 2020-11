Izsiljena prednost je bila po vsej verjetnosti vzrok prometne nesreče, ki se je zgodila danes okrog 10. ure na goriškem Korzu Italia. Trčila sta avtomobil fiat uno in mercedes clk, ki je na Korzo pripeljal iz ene od stranskih ulic. Glasen pok so slišali tudi gostje bližnje kavarne in slaščičarne. Na prizorišče nesreče so prišli reševalci službe 118, ki so eno osebo prepeljali v bolnišnico, ter gasilci, karabinjerji in lokalna policija, ki je usmerjala promet.