Tretja pošiljka mask

V sovodenjski občini so dobili še tretjo pošiljko zaščitnih mask, ki jih daje na razpolago Dežela Furlanija - Julijska krajina. Skupno jih tokrat imajo na voljo 316. Sovodenjski župan Luca Pisk napoveduje, da jih bodo občanom skupaj s pripadniki občinske ekipe civilne zaščite razdelili v nedeljo zjutraj. Tudi tokrat jih bodo delili po starosti, sicer jih prejemajo postopno mlajši občani. Poleg tega so se občinski svetniki večine in opozicije odločili, da tudi sami poskrbijo za nabavo zaščitnih mask; vsak občinski svetnik je nakupu namenil prostovoljni prispevek. Občinska uprava bo poleg tega poskrbela za spremembo proračuna, tako da bo nabavila še dodatnih 600 zaščitnih mask.Predvidoma prihodnji teden bo sovodenjska občina razdelila med občani bone za nakup hrane; deset prosilcev bo prejelo od 150 do 500 evrov, pri čemer bo izplačani znesek odvisen od števila družinskih članov. Občina bo razdelila bone v skupni vrednosti skoraj tri tisoč evrov.Vzporedno, a neodvisno od sovodenjske občine, so se za nabavo zaščitnih mask angažirala tudi krajevna društva. V prihodnjih dneh bodo poskrbela za nakup in za razdelitev mask med občani.V Števerjanu so tretjo pošiljko zaščitnih mask prejeli v torek; še isti dan so maske - tokrat jih je skupno bilo 140 - razdelili med občani (prišli so do letnika 1960). Na števerjanski občini po drugi strani še zbirajo prošnje za bone za hrano; preko telefona so informacije doslej vprašali trije občani, na občini zdaj čakajo, da tudi uradno vložijo prošnjo. Županja Franca Padovan poziva vse občane v stiski, naj se zglasijo na občini, in hkrati pojasnjuje, da skupaj z drugimi briškimi občinami pripravljajo pismo, s katerim bodo državno vlado v Rimu opozorili na težave krajevnih vinogradnikov, ki so jih pandemija in z njo vse povezane omejitve zelo oškodovale.V Doberdobu še čakajo na tretjo pošiljko zaščitnih mask, medtem ko so doslej zbrali štirinajst prošenj (skupno gre za približno trideset občanov) za bone za hrano. V pristojnih uradih so stekla preverjanja, s katerimi bodo preverili, kdo je lahko deležen pomoči; bone bodo predvidoma razdelili prihodnji teden, napoveduje doberdobski župan Fabio Vizintin.Na svoji spletni strani je doberdobska občina objavila seznam trgovin, kjer bo mogoče uporabiti bone; na seznamu so trgovina Lavrencic v Doberdobu ter dva marketa iz sosednjih Ronk (Despar v Ulici Stagni in D Più v Ulici Marconi).