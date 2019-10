Trgali tudi osnovnošolci iz Bračana

Včeraj je bil za otroke bračanske osnovne šole čas za trgatev. Društvo Veseli zamejci s Plešivega že nekaj let prireja zanje praznično obiranje grozdja, na katerem se zberejo otroci, ki obiskujejo šolo, nekaj pa je tudi nekdanjih učencev. Vsako leto se nato pri ustekleničenju vrstijo starši iz okolice. Letos je trgatev bila v Pradežu, na kmetiji Davida Buzzinellija. Skupina 45 otrok, nekaj staršev, učiteljic in društvenih članov je obrala grozdje, otroci so ga nato tudi mečkali. Izkupiček pridelanega vina bodo dali v dobrodelne namene.