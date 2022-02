Tri imena niso navdušila leve sredine

Tri imena (Laura Fasiolo, Alessandro Maran, Vincenzo Compagnone), ki jih goriška Demokratska stranka predlaga za določitev županskega kandidata na prihodnjih občinskih volitvah, niso ravno navdušila dosedanjih najtesnejših sogovornikov pri snovanju koalicije in še toliko manj predstavnikov naveze občanskih list, ki poudarjajo, da bi bilo pri izbiri potrebnega več poguma.

»Osebno sem prepričan, da bi morali izbrati čisto novo ime,« poudarja Andrea Picco, ki je bil na zadnjih občinskih volitvah županski kandidat Foruma in se je pred časom angažiral v okviru skupine občanov Noi Una Lista Unica. Picco kakorkoli pojasnjuje, da se bodo predvidoma danes srečali s predstavniki Demokratske stranke. Nad tremi predlogi DS ni navdušen niti Silvano Gaggioli, na zadnjih volitvah županski kandidat liste Gorizia c’è, ki je že novembra lani sklenila dogovor o sodelovanju s skupino občanov Noi Una Lista Unica, listo Gorizia è tua, z listo Percorsi goriziani in še z nekaterimi posamezniki.

Demokratska stranka je konec januarja osnovala zametek širšega zavezništva, tako da je sodelovanje vzpostavila s Slovensko skupnostjo, Gibanjem 5 Zvezd, stranko Azione in skupino Gorizia 3.0. Z navezo so nameravali nagovarjati tudi zmerne oz. desnosredinske volivce. »Nedvomno so vsi trije kandidati spoštovanja vredni, po drugi strani njihova izbira izpodjeda temelje morebitnega zavezništva, v katerega vse manj verjamemo,« pravi Antonio Devetag, nekdanji odbornik v Romolijevi občinski upravi in »duša« skupine Gorizia 3.0.

Trije predlogi DS so presenetili tudi Slovensko skupnost. Njen pokrajinski tajnik Julijan Čavdek pojasnjuje, da se jim morebitna kandidatura Vincenza Compagnoneja ne bi zdela zmagovita. »Ostajata Alessandro Maran in Laura Fasiolo, ki imata oba bogate izkušnje. Fasiolova je bila senatorka, Maran je tudi sedel v parlamentu in bil aktiven v raznih strankah in sredinah. Glede njiju dveh nimamo posebnih preferenc, po drugi strani smo prepričani, da je treba čim prej tudi z ostalimi volilnimi zavezniki izbrati kandidata, ki bi imel najboljše možnosti, da bi premagal Rodolfa Ziberno«, pravi Čavdek.